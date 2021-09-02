Zonguldak’ta şiddetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü

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Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmurda yollar göle dönerken bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.

Zonguldak’ta sabah erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kent merkezinde etkili oldu. Kısa süre yağan yağmurda Zonguldak Kozlu yolu Milli Egemenlik Caddesinde yollar göle döndü. Araçlar su birinkilerinin olduğu bölgelerden yavaşlarken ekipler yollarda temizleme çalışması yaptı. Şiddetli yağış sonrası yine Zonguldak Ankara yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Sürücüler heyelan nedeniyle zor anlar yaşarken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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