Mühendislik Fakültesi mezunlarına yemin ve kep atma töreni yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 20202021 eğitimöğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni yapıldı.

Törene, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Üniversite Senatörleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende fakülte birincisi Ogün Kaldıran mezun öğrenciler adına konuştu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı açılış konuşmalarını yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuşmasına yangın ve sel felaketleri ile Covid19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Rektör Çufalı sözlerine; “Mühendislik Fakültemiz ülkemizin en köklü fakültelerinden biridir, kuruluş tarihi 1924 yılına Zonguldak Maden Mühendis Mektebi dayanır. Bu köklü fakültenin mezunları olarak bütün hayatınız boyunca çalışmaya, işinizi en iyi şekilde yapmaya devam edin” dedi.

Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra Prof. Dr. Mehmet Yetmez eşliğinde mezuniyet yemini edilmesi ve devamında fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.

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