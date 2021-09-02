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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

İHA

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye’nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6’ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın kazananları belli oldu. Pandemiye rağmen yoğun ilgi gösterilen ve üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerinin başvurduğu yarışmada 24 eser ödül almaya hak kazandı.
‘Sürdürülebilirlik’ temalı yarışmada 1’inciliği Ozan Dursun kazanırken, Gülfidan Soyuğur 2’nci, Ömer Kasımoğlu ise 3’üncülüğün sahibi oldu. 6. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, 28 Eylül tarihleri arasında Tophanei Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.
Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda finale kalan 35 eser Tophanei Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış ve ödül töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Yarışmada 35 eser sergilenirken 24 eser ödüle değer bulundu
Bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacı, 97 eserle yarışmaya başvurdu. 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda 51 eser ilk aşamayı geçerken, final değerlendirmesinde 24 eser ödüle, 11 eser de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulundu.
"Sürdürülebilirlik" temalı yarışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Ozan Dursun, "Exc" eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.
Yarışmanın 2’ncisi “İleri” eseriyle Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Gülfidan Soyuğur olurken, üçüncülüğü ise “Rigor Mortis” eseriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu kazandı.
Yarışmada ayrıca Aybike Keskin, Büşra Kara, Emrullah Örünklü, Büşra Kölmük, Muzaffer Tuncer mansiyon ödülü; Berke Uysal, İpek Yücesoy, Nisa Karaca, Özcan Karabulut, Sevdiye Cerrahoğlu, Okan Ünal, Bahar Posta, Burcu Özçelik "Jüri Özel Ödülü”; Saltık Doğa Özsar, Pelin Bulu Yılmaz, Sıtkı Eryılmaz, Cemil Olgun Can, Ergün Arslan, Elifnur Aydın, Eda Altınsoy, Ufuk Aydın ise "Erdemir Özel Ödülü" aldı.
Sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne 7 bin 500 lira verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 4'er bin, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 3'er bin lira takdim edildi.
Sergi 8 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek
MSGSÜ Tophanei Amire Kültür Sanat Merkezi'nde Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi, 8 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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