Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu. Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara dron ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-02 16:39:34



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