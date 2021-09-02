Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den Nuri Tekin’e park yapım desteği

Düzce Belediyesi Dr.Faruk Özlü, Alaplı Belediyesine 240 bin tl değerindeki Karşıyaka’ya Park yapılması için malzeme hibe etti. Her iki Başkan arasında yapılan Protokol sonrası CHP Alaplı Belediyesi’ne Karşıyaka Terminal yanında bulunan Park yapılması için 240 bin tl kaynak sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Alaplı İlçesine yaptığı yardım sonrası “Alaplı ile Düzce’de yaşayan hemşerilerimizin her birine katkı sağlamak boynumuzun borcu, Alaplı halkına kaynak sağladığımız Terminal yanındaki 240 bin TL değerinde hibe olarak Park yapım için desteğimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Karşıyaka’ya park yapım desteği için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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