Devrek AK Parti Teşkilatından aşure etkiliği

Devrek AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Muharrem ayı nedeniyle AK Parti Devrek İlçe teşkilatı tarafından aşure programı düzenlendi. Vedat Ali Özkan Caddesinde bulunan AK Parti ilçe binasının önünde Cuma namazının ardından gerçekleştirilen programda yaklaşık 1500 kişiye aşure ikramında bulunuldu. AK Parti İlçe Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa olarak düzenlediği etkinliğe yapılan dualarla başlanırken, her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen programın gelecek yıllarda da gerçekleştirileceği vurgusu yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe; AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergis Çelik, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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