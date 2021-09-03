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Balık tezgahlarındaki fiyatlar vatandaşları tatmin etmedi Sezon açıldı, herkes gözünü palamuta çevirdi

İHA

Balık tezgahlarındaki fiyatlar vatandaşları tatmin etmedi Sezon açıldı, herkes gözünü palamuta çevirdi

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açarken, tezgahlarda yer alan balık fiyatları beklentileri karşılamıyor.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıklar tezgahlardaki yerini alırken, palamutun az olması dikkat çekiyor. Sezon açılması ile av sezonu heyecanını yaşayan balıkçılar, ilk günlerde mezgit, hamsi, istavrit gibi balıklar ile kıyıya dönerken palamut ise beklentinin altında kaldı. Tezgahlarda yer alan balıklardan; palamut 2530 TL, çupra 30 TL, hamsi 40 TL, istavrit 35 TL, mezgit 3035 TL ve barbun 3540 TL arası fiyatlardan satılıyor.
Havanın fırtınalı olmasından dolayı palamutun görünmediğini vurgulayan balıkçı esnafı Şenol Sönmez, tezgahlardaki son durumu aktardı. Sönmez açıklamasında, “Her sene sezona umutla başlıyoruz. Bu sene de palamutun bol olacağını kanaat etmiştik. Şuanda gerek havanın fırtınalı ve rüzgarlı olmasından teknelerin denize çıkamamasından palamut görünmüyor. Tezgahlarımızda hamsi balığı, istavrit var. Geçen sene kaldığımız yerden levrek ve çupra satmaya devam ediyoruz. İki güne kadar havalar düzelecek, inşallah balıkçı kayıkları da denize çıktıkları zaman palamut, çinekop gibi balıkları tutabilir. Vatandaşlarımız mezgit, barbun balığı her daim tezgahlarımızda bulabilir” dedi.

Balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen esnaf Hüseyin Oktay ise şunları söyledi:
“Beklentilerimizin çok çok altında olan bir şey. Bu durum da hava şartlarından kaynaklı, bilhassa palamut hiç gelmedi. Tezgahlarımızı dolduramadık, balık koyamadık. Vatandaşlarımızın talebine karşılık veremediğimiz gibi, balıklarımız çok pahalı. Hamsi balığı 40 lira, istavritler 35 lira, bu da vatandaşları zor durumda bırakmakta. Herkes palamut arıyor. Çingene palamutu var, o da 35 lira; 250 gram balık için çok para.”
Balıkçı Yılmaz Geçkin ise mevsimin balıkçılar için güzel geçeceğini belirtti. Geçkin açıklamasında, “Fakiri de zengini de bu balığı yiyecek. Balık bollaştığı zaman da fiyatlar düşecek. Deniz ürünlerinin ne olacağı belli değil, borsa gibi. Fiyatlar ilk çıktığından dolayı yüksek. Bu sene palamut yok, çinekop çok. Mevsimin bu sene güzel geçeceğini söylüyorlar” dedi.

Sönmez, “Tüm balığı Ereğli’nin tüketme imkanı yok”
Av sezonu ile ilgili değerlendirme ve beklentilerini aktaran balıkçı Melih Sönmez, Ereğli’de tutulan balıkların farklı illere kamyonlarla gittiği iddialarını yanıtladı. Sönmez açıklamasında, “Umduğumuz gibi palamut başlamadı daha. İnşallah herkes taze balıkla tanışır. Hamsicilikte, palamutçulukta balık sürü halinde gider. Balığın olduğu bölgelerde tekneler o bölgede yoğunlaşır. Burada tutulan tüm balığı Ereğli’nin tüketme imkanı yok. Tutulan balık İç Anadolu Bölgesi’ne gidiyor. Mecburen tutan teknelerde kendilerini sezona hazırlamak için iç bölgedeki esnaftan tedarikçilerden para alıyorlar. Onlara da tuttukları balıktan göndermek zorundalar” dedi.
Vatandaşlar balık fiyatlarından şikayetçi
Kdz. Ereğli’de ikamet eden emekli Necdet Kahraman ise balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Balık tüketimine önem verdiğini ifade eden Kahraman, “Balık pazarına ilk defa geliyorum. Fiyatlar yüksek ama bir başlangıç yapalım dedik. Fiyatlar pahalı. Ben sürekli balık alırım. Pahalı ama ayda bir defa iki defa alıyorum. Normalde genelde bakarsan hayat çok pahalı. Emekliyim ama aldığım maaş yetmiyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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