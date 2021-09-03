Dolmuşun çarptığı köpek için dakikalarca kalp masajı yaptılar Vatandaş sürücüye tepki gösterdi

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde dolmuşun çarptığı sahipli köpek olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde ilerleyen dolmuş bir köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşlar sürücüye büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücünün aracı hızlı kullandığını ve köpeğe dikkat etmediğini söyleyerek polis ekiplerine şikayet etti.
Olay yerinde kalp masajı yaptılar
Diğer yandan, köpeğin gözlerinin açmamasının ardından vatandaşlar köpeği tekrar hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ancak köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.