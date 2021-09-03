“Türk Yıldızları” Zonguldak’ta gösteri yapacak.

Zonguldak Valiliği, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Yıldızları iş birliğinde 15 Eylül Çarşamba Günü Saat 14:00’da Milli Gurur Kaynağı ‘Türk Yıldızları’ Zonguldak halkı ile buluşacak. Zonguldak limanı açıklarında selamlama ve gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızlarının nefes kesen bir gösteri ile Zonguldak halkı ile buluşacak.

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