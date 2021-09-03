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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 yaşındaki Enes’in katil zanlısı teslim oldu

İHA

19 yaşındaki Enes’in katil zanlısı teslim oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 28 Ağustos günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki yakın arkadaşı, avukatı aracılığıyla teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi, 28 Ağustos'ta jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden itibaren haber alamadıklarını bildirdi. Kayıp gencin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olan İ.S.Ç. (19) tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. İddialara göre silahla Enes Merdivan'ı vurarak öldüren katil zanlısı, gencin motorunu da ormanlık alanda çalılıkların arasına gizledi. Zanlının daha sonra kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı, ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri ve cesedi gömme planından vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü. Katil zanlısı genç her yerde aranırken, N.K. jandarmaya giderek yaşananları itiraf etti. Genç kız, cesedin yerini de ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi.
Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında her yerde aranan İ.S.Ç., avukatı eşliğinde Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim oldu. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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