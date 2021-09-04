Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor Çocuklar okul heyecanı, veliler ise tedirginlik yaşıyor

6 Eylül Pazartesi günü açılacak ve uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayacak okullar öncesi, veliler kırtasiyeye giderek çocukların eksiklerini tamamlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrenciler Pazartesi’den itibaren okullarına kavuşuyor. Okulların açılacak olması öğrenci ve velilerde heyecan yaşatırken, kırtasiyecilerin ise yüzünü güldürdü.

Zincir marketlerden dert yanan kırtasiyeci Mustafa Bozkurt velilerin alım gücüne göre yardımcı olduklarını ifade etti. Bozkurt açıklamasında, “Eski bir yoğunluğumuz kalmadı. Şuan biz burada 23 kişiye bakarken, belki de orada yüzlercesi sıraya girmiş kuyruk olmuştur. Şöyle bir durum var, oradan aldıkları malzemeleri kullanamayınca 1 ay sonra bizim buradan tekrar o ürünü alacaklarından eminiz. Bizim gönlümüz kapanmamasından yana, inşallah okullar kapanmaz. Çünkü çocuklar bildiklerini unuttu. 1 buçuk, 2 sene az zaman değil. Birinci sınıfa giden çocuk okumayı öğrenmişken şu anda bildiğini unuttu. Ailelerin çocukların üzerine düşmesi ile de alakalı bir durum. Velilerin ilgilenemedikleri öğrenciler şuanda oldukları yerde sayıyorlar. 2 sene önceki çantaları sattığımız fiyattan alır olduk. Müşteriye elimizde kalan çantaları vermeye çalışıyoruz. Asgari ücretle çalışan ailenin alabileceği çantalar değil. Bir çantaya 250300 lira verdikten sonra kıyafetini, ayakkabısını veya kırtasiye malzemesini nasıl alacak?” dedi.

Velilerin alışverişlerde dikkatli olması gerektiğini de ifade eden Bozkurt şunları söyledi:

“Ürünlerin hepsinin üzerinde CE damgası var. Yoksa zaten almasınlar. Kırtasiyelere her ürün fatura ile giriyor. 500 ile 700 TL arası anasınıfı malzemesi tutuyor. Bu 1. sınıfta da hemen hemen aynı. Ortaokul ve lise öğrencileri çanta ve 35 defter ile bu işi kapatıyorlar. Uygun, orta ve kaliteli sınıflarımız var. Kişi bize listeyi verdiğinde zaten soruyoruz kaliteli mi olsun, uygun mu olsun diye? Buna göre 700 lira tutacak listeyi 300 liraya da yapıyoruz.”

Kırtasiyeci Sadullah Uysal ise, ailelere tavsiyede bulunarak, “Bu sene virüsün kalkması, okulların devam etmesini diliyoruz. Yeni alımlarda da fiyatlar oldukça yükseldi. Velilerin dikkatli alışveriş yapmasını diliyoruz. Sağlığa zararlı ürünleri almamasını tavsiye ediyoruz. Ortalama okul çantası 450500 TL arası tutabiliyor” dedi.

Okula yeni başlayacak çocuklar heyecanlı olduklarını dile getirirken, aileler ise uzun süre sonra başlayacak yüz yüze eğitim için, “Çocuklar iki yıldır okula gitmiyorlar, evde internet vasıtasıyla bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Herkes dikkatli olsunlar, tedbirli olsunlar. Heyecan yaşıyoruz çocuklarımız ile birlikte ancak biraz da Covid dolayısıyla endişe yaşıyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Lise eğitimini sürdüren bir genç ise “Eğitimimizi okulda görmek daha iyi çünkü, evden online olarak hiçbir şey anlamıyoruz” dedi.

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