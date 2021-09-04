Arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü iddiasıyla aranırken jandarmaya teslim olan İslam Çakmak (19), tutuklandı.

Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde 27 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve arama çalışması başlatılan Enes Merdivan'ın cesedi, 1 Ağustos'ta ormanlık alanda bulundu. Silahla öldürüldüğü tespit edilen Merdivan'ın katil zanlısı olarak arkadaşı İslam Çakmak için yakalama kararı çıkartıldı. Kaçan Çakmak, dün jandarma ekiplerine teslim oldu.

İslam Çakmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Arkadaşıyla borçalacak meselesi yüzünden tartışma yaşadıklarını anlatan Çakmak, bu sırada yanında bulunan pompalı tüfeğin ateş aldığını ve Merdivan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Çakmak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-04 23:41:43



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