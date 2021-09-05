Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı

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Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Sakarya Kadın Futbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 30 kazandı.

Yeni sezon öncesi TTK Armutçuk Misafirhanesi’nde kamp yapan Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Kandilli Stadı’nda 2. Lig takımlarından Sakarya Kadın Futbol takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Ereğli Belediyespor karşılaşmayı Cosshu, Elanur Düz ve Nazmiye’nin attığı gollerle 30 kazandı.

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