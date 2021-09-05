Madenci şehrin takımı; maça maden ocağına benzetilen tünelden çıktı Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel: "Madencilerin desteğini sahaya yansıtabilmek için farklı bir formatta çıkış tüneli planlandı"

Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkartılan kömürden ismini alan Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları; yeni sezondaki ilk maçlarına maden ocağına benzetilen çıkış tünelinden çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, madencilerin desteklerinin farklı bir formatta sahaya yansıtıldığını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 20212022 sezonunun ilk maçında Akhisarspor ile karşılaştı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan maç için farklı bir konsept gerçekleştirildi. Yerin metrelerce altından çıkan kömürden ismini alan Zonguldak Kömürspor ve misafir takım için futbolcuların sahaya çıktığı tünel, maden ocağı şeklinde dizayn edildi.

Tribünlerin yer aldığı soyunma odası ve koridorlar da 1930 yılından bu yana stat fotoğrafları, Zonguldak Kömürspor ile misafir takımların yer aldığı fotoğraflarla süslendi. Duvarlar da maden ocağını yansıtan fotoğraflarla kaplandı.

İki yılın ardından Zonguldak Kömürspor'un yeniden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda maça çıktığını anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk, iki yıl bir zamanın ardından Zongudak Kömürspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda müsabakalarına başlayacak. Uzun zamandan sonra sahadaki bakımlarımız iyileştirme çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah yeni sezonla birlikte Zonguldak Kömürsporumuzu güzel günler bekliyor. Bugünün aynı zamanda farklı bir önemi de var bizim için. Yıllardır TTK hem Zonguldak'ın hem de Zonguldak Kömürspor'un yükünü çekiyor. Burada madencilerimizin desteği çok önemli. Bunu biraz olsun sahaya yansıtabilmek için farklı bir formatta takımımızın ve misafir takımımızın sahaya çıkması düşüncesiyle birlikte maden ocağı şeklinde bir çıkış tüneli planlayarak burada bu çalışmayı gerçekleştirdik. Aynı zamanda koridorlarımızda maden ocağı görselleriyle birlikte yapıldı. Futbolcularımız burada bu anlamı, manayı hissederek bu duyguyla sahaya çıkacaklar. Bu bizim için önemliydi. TTK'nın verdiği desteklerle birlikte. Aynı zamanda gelen misafirlerimiz de bunları hissedecek. Böyle anlamlı günde böyle bir çalışma olsun istedik. İnşallah beğenilir ve o manayı yaşayarak, hissederek futbolcularımız sahaya çıkar."

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