TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 10 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Sefa x (Eyüp dk. 72 x), Ercüment xx, Muhammet x (Ertuğrul dk. 72 x), Hakan xx, Aykut Emre xx, Muhammed Ali xx, Mehmet Tuğrul xx, Şahinali xx, Emre x (Fatih dk. 61 x), Osman Paşa xxx
Akhisarspor: Halil xx, Göksu xx, Furkan xx, Mert xx, Bertuğ x (Oğuzcan dk. 90+5 ?), Yusuf x (Muhammed Embiya dk. 90+5 ?), Bora xx (İlke dk. 89 ?), Semih xxx, Kemal xx, Recep xx, Mert Efe x (Yavuz dk. 64 x)
Gol: Bertuğ (dk. 79) (Akhisarspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Ali (dk. 84) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Emre, Osman, Ercüment, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor), Semih, Bora (Akhisarspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.