Zonguldak Kömürspor -Akhisarspor: 0-1

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Mücahid Erdem Çelebi (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Muhammed Ali (xx), Hakan (xx), Osman Paşa (xxx), Muhammet (x)(Dk.73 Ertuğrul x), Sefa (xx)(Dk.73 Eyüp x), Şahinali (xx), Ercüment(x)(Dk.80 Tezcan), Aykut Emre (xx), Emre (xx)(Dk.55 Fatih x), Tuğrul (xx)
AKHİSARSPOR: Halil (xx) - Göksu (xx), Furkan (xx), Mert (xx), Yusuf (xx)(Dk.90 Embiya), Bora (xx)(Dk.89 İlke x), Semih (xx), Kemal (xx), Recep (xx), Efe (x)(Dk.64 Yavuz x), Bertuğ (xxx)(Dk.90 Oğuzcan)
GOLLER: Dk. 80 Bertuğ (Akhisarspor)
KIRMIZI KARTLAR: Muhammed Ali (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Emre, Osman Paşa, Ercüment, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor) Semih, Bora (Akhisarspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-09-05 18:36:31
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