Alaplı’da pat pat kazası: 2 yaralı

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli köyü mevkiinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza 20.00 sularında Yedigelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Y.A. (69) ile yanında yolcu olarak bulunan M.A. (18) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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