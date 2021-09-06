Türk Yıldızları 15 Eylül’de Zonguldak’ta gösteri yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Yıldızları 15 Eylül’de Zonguldak’ta gösteri yapacak

İHA

Türk Yıldızları 15 Eylül’de Zonguldak’ta gösteri yapacak

Türk Yıldızları, 15 Eylül günü Zonguldak’ta hava gösterisi yapacak.
Zonguldak Valiliği’nin talebi doğrultusunda TSK Havacılık Tanıtım Faaliyetleri kapsamında 15 Eylül 2021 tarihinde, kentin çeşitli yerlerinden görülebilecek şekilde Türk Yıldızları Ekibi tarafından “Türk Yıldızları Zonguldak SelamlamaGösteri Uçuşu” hava gösterisi düzenlenecek. Bunun yanında Türk Yıldızları ekibinin gösterileri öncesinde Zonguldak Limanı açıklarında, saat 13:30’dan itibaren de Liman Başkanlığına bağlı römorkörler tarafından, su gösterisi de düzenlenecek.
15 Eylül 2021 tarihinde saat 13:30’da “Zonguldak Liman Başkanlığı Römorkörleri Su Gösterisi” hemen akabinde de saat 14:00 14:45 sularında Zonguldak Limanı açıklarısemalarında, Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilecek olan, “Türk Yıldızları Zonguldak SelamlamaGösteri Uçuşu”nun Zonguldaklı hemşerilerimizce en uygun ve güzel şekilde izlenebilmesi amacıyla ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülüyor.
Su gösterisi 13:30’da Uzun Mehmet Camii karşısı liman açıklarında gerçekleştirilecek. Fener bölgesi ile Milli Egemenlik Bulvarı istikametindeki sahil bandından izlenebilecek. Hava gösteri uçuşu ise Kilimli İlçesi Sahilinden İtibaren, Kozlu İlçesi Sahiline Kadar Olan Sahil Bandından, Liman ve Sahili Gören Ev/İşyeri ile Yüksek Kesimlerdeki Evlerin Bahçe ve Balkonlarından İzlenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı abla ve kardeşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı abla ve kardeşi yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti Ambulans gelene kadar dakikalarca kalp masajı yapıldı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını ...
Alaplı’da pat pat kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da pat pat kazası: 2 yaralı
Zonguldak Kömürspor -Akhisarspor: 0-1
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor -Akhisarspor: 0-1
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Akhisarspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Akhisarspor: 1
Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf tutuklandı
YEREL HABERLER Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf ...
Zonguldak Kömürspor, maden ocağı tasvirli tünelden sahaya çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor, maden ocağı tasvirli tünelden ...
Madenci şehrin takımı; maça maden ocağına benzetilen tünelden çıktı Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel: "Madencilerin desteğini sahaya yansıtabilmek için farklı bir formatta çıkış tüneli planlandı"
YEREL HABERLER Madenci şehrin takımı; maça maden ocağına benzetilen ...
Çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı
İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 ...
Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya ...
Arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı
19 yaşındaki Enes'in katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 19 yaşındaki Enes'in katil zanlısı tutuklandı
Çarşı ortasında bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Çarşı ortasında bıçakla yaralandı
Kdz. Ereğli Belediyesi 200 çocuğu sünnet ettirdi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi 200 çocuğu sünnet ettirdi
Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor Çocuklar okul heyecanı, veliler ise tedirginlik yaşıyor
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk ...
Gençler yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Gençler yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı
Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık Aşılanmanın arttığı kentte vaka sayıları da artıyor
YEREL HABERLER Zonguldak sokaklarında tedirgin eden ...
Köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.