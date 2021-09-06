Türk Yıldızları 15 Eylül’de Zonguldak’ta gösteri yapacak

Türk Yıldızları, 15 Eylül günü Zonguldak’ta hava gösterisi yapacak.

Zonguldak Valiliği’nin talebi doğrultusunda TSK Havacılık Tanıtım Faaliyetleri kapsamında 15 Eylül 2021 tarihinde, kentin çeşitli yerlerinden görülebilecek şekilde Türk Yıldızları Ekibi tarafından “Türk Yıldızları Zonguldak SelamlamaGösteri Uçuşu” hava gösterisi düzenlenecek. Bunun yanında Türk Yıldızları ekibinin gösterileri öncesinde Zonguldak Limanı açıklarında, saat 13:30’dan itibaren de Liman Başkanlığına bağlı römorkörler tarafından, su gösterisi de düzenlenecek.

15 Eylül 2021 tarihinde saat 13:30’da “Zonguldak Liman Başkanlığı Römorkörleri Su Gösterisi” hemen akabinde de saat 14:00 14:45 sularında Zonguldak Limanı açıklarısemalarında, Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilecek olan, “Türk Yıldızları Zonguldak SelamlamaGösteri Uçuşu”nun Zonguldaklı hemşerilerimizce en uygun ve güzel şekilde izlenebilmesi amacıyla ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülüyor.

Su gösterisi 13:30’da Uzun Mehmet Camii karşısı liman açıklarında gerçekleştirilecek. Fener bölgesi ile Milli Egemenlik Bulvarı istikametindeki sahil bandından izlenebilecek. Hava gösteri uçuşu ise Kilimli İlçesi Sahilinden İtibaren, Kozlu İlçesi Sahiline Kadar Olan Sahil Bandından, Liman ve Sahili Gören Ev/İşyeri ile Yüksek Kesimlerdeki Evlerin Bahçe ve Balkonlarından İzlenebilecek.

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