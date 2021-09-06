Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta narkotimler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu uyarıcı madde ve birçok sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde sevki yapan şüpheli şahsa yönelik İl Merkezinde operasyon gerçekleştirildi.
Narkotimler tarafından yapılan operasyonda, 52 mg. uyuşturucu ve uyarıcı madde, ayrıca birçok entetik ecza ele geçirildi. Narkotimlerce yapılan takip neticesinde yakalanan G.B. gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen G.B., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.