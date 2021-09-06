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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı

İHA

Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile bilgi verdi.
Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.
İşyerine “Maden ve MTA işçileri sizinle gurur duyuyor” yazılı TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve GMİS Yönetim Kurulu’nun fotoğraflarının bulunduğu pankartlar asan madenciler, toplu iş sözleşmesinde alınan haklardan memnuniyetlerini ifade etmek için GMİS Yönetimini çiçeklerle karşıladı.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’e yeraltı işçileri ile yerüstüharici işçileri adına çiçekler sunuldu.
GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, son 30 yılın en iyi toplu iş sözleşmesinin imzalandığını belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
“Her şartta mücadeleye devam ettik”
Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulları ve şahsım adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm maden şehitlerimizi, emek sınıfında hayatını kaybeden arkadaşlarımızı, ülkemizin güvenliği ve savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bildiğiniz gibi 29’ncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi dönemi 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Pandeminin, ülkenin dış siyasetinin, yangınların, sel felaketlerinin ortasında çok yoğun uğraşlarla bir toplu iş sözleşmesi dönemi geçirdik. Her şartta mücadeleye devam ettik. Hükümete yaptığımız teklifi ve Hükümetin bize verdiği teklifi hepimiz biliyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinde başlarken iki önemli konumuz vardı; Yerüstünde çalışan arkadaşlarımızın ücretleri ve yeraltında çalışan arkadaşlarımızın grupları arasındaki ücret farkları. Sizler büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta gösterdiniz. Bu toplu sözleşme döneminde de bizlere katkı sağladınız. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız destekle Hükümetin bize verdiği teklifi kabul etmedik. Dedik ki bu şartlar altında bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ülkenin yaşadığı enflasyonla, pazarda yaşadığımız enflasyonla bize verilen tekliflerin kabul edilebilmesi mümkün değil dedik. Yaptığımız çalışmalarla, bakanlıklar, bakan yardımcılıkları, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bürokratlar, siyasiler, her yere gittik, derdimizi anlattık. Sorunların çözümü konusunda olmazsa olmaz dedik. Ankara’da yakaladığımız o ivmeyi sözleşmenin sonuna kadar sürdürdük. Gün birlik ve beraberlik günüydü. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
“Son dönemlerin iyi toplu iş sözleşmesi”
Erbakan döneminden sonra yapılan en iyi toplu iş sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Hakan Yeşil şöyle devam etti:
“Toplu iş sözleşme dönemleri her zaman yüzde yüz bitecek diye bir şey yok. Ama bu toplu sözleşme son dönemlerde, en son Erbakan döneminden sonra yapılan en iyi sözleşme.
Düşük ücretli çalışan arkadaşlarımızın sorunları vardı. Biliyorsunuz hepimiz harici adayıyız, 3 bin 577 lira gibi bir ücretle geçinen bir kısım arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlarımızın ücretleri 4 bin 100 TL’ye tamamlandı. Yani bu arkadaşlarımıza 523 lira gibi bir zam alındı. Taban ücretlerimiz bundan böyle 4 bin 100 TL oldu. Devamında ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü 6 aylarımız yüzde 5’er ve artı enflasyon farkı alındı. 30 yıldan beri uğraştığımız bizim kıdem zammı dediğimiz bir hak vardı. Çok şükür bu toplu sözleşmede bunu da TÜRKİŞ Başkanımız Ergün Atalay’ın sayesinde sizlere armağan ettik. Senelik 7 TL, 7 x yıl olarak artık yevmiyelerimizin dışında bir hizmet zammımız da var.
Özellikle harici arkadaşlar için söylüyorum; 4 bin 100 TL’ye tamamlanan ücretlere yüzde 12 zam uygulanacak, üzerine bizim yoğun mücadelemiz, Genel Maden İşçileri Sendikası’nın teşkilatının, yönetim kurulundan, şubelerine, temsilcisine kadar mücadelesiyle aldığımız, bizim sendikamızın önderliğinde aldığımız aylık 450 TL, günlük 15 TL bir ücretimiz var. Arkadaşlarımız her ay bu ücret zammından yararlanacak. Bu artış, Genel Maden İşçileri Sendikası’nın, TÜRKİŞ camiasının arkadaşlarımıza hediyesidir. Hepinize hayırlı olsun.
Asla mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız. Sıkıntılarımız tabii ki var. Yıllardır biriken sıkıntılarımızı artık çözme aşamasındayız. Bu çalışmamızın, bu mücadelemizin başarısı; sizlerin verdiği mücadeleye, genel merkezimizin verdiği mücadeleye destek veren, birlikte omuz omuza olan, Ankara’da her yere gelen iktidarmuhalefet bölge siyasetçilerimizin, Genel Müdürümüzün hem Enerji Bakanlığı’nda hem Çalışma Bakanlığı’nda sorunların çözülmesiyle ilgili bizlere verdiği destek, TÜRKİŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın Başkanlar Kurulu’nda üstüne basa basa söylediği “Madencinin problemi çözülmeden bu sözleşmeyi imzalamayacağız” dediği söylemlerdir. Teşekkür ediyoruz. Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve bölge siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz.
Bu vesileyle TÜRKİŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu’na ayrıca teşekkür ediyorum.”
“İşçi alımında büyük bir yol kat ettik”
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) işçi açıklarına dikkat çeken Yeşil, “Sırada işçi alımı var. Büyük bir yol kat ettik. Önümüzdeki yıl bu sorunları da çözeceğiz. Aile olduğumuzu orada da göstereceğiz. Büyük bir camia olduğumuzu orada da göstereceğiz. Madenci elbisesi giydiğimiz sürece beraber, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu toplu iş sözleşmesi döneminde de yaptığımız gibi yine kol kola girerek, omuz omuza Sendikamıza hep birlikte destek vereceğiz” dedi.
Covid19 salgınının devam ettiğini belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilere aşılarını olma çağrısı yaptı. Yeşil’in konuşması sırasında madenciler, “İşte başkan işte sendika”, “Madenci seninle gurur duyuyor”, “TÜRKİŞ nerede biz oradayız” sloganları attı.

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