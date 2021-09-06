Kazada hayatını kaybeden iki komşu gözyaşlarıyla uğurlandı Yolun karşısına geçmek isteyen iki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadın, son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Mustafa S. (59) idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki komşu Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı’ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şengül ve Nazikar Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan iki kadının cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan talihsiz kadınların cenazeleri Yalnızçam Köyü Camii avlusuna getirildi. Cenazede yakınları güçlükle ayakta dururken, alınan helallik ve yapılan duaların ardından cenazeler mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazları sonrası Şengül ve Nazikar Sarı toprağa verildi.

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