Kontrolden çıkan araç çalılık alana uçtu: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak çalılık alana uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza AnkaraBartın Karayolunda meydana geldi. Çaycuma ilçesinden Kayıkçılar istikametine seyir halinde olan Niyazi K. hakimiyetindeki 74 AP 411 plakalı Fiat marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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