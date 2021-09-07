Batı Karadeniz’de ve kıyılarında fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden devam eden fırtına sebebiyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden devam eden fırtınanın Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında da etkili olarak fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (6090 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Fırtınanın 7 Eylül 2021 12:00 ila 8 Eylül 2021 15:00 saatleri arasında yaşanması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.