Zonguldak'ta okullara 171 temizlik görevlisi alınacak

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Zonguldak'ta düzenlenen protokol gereği Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay çalışma süreli 171 temizlik görevlisi başvuruları 07.09.202111.09.2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular sadece esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak. İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezinden şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar 14.09.2021 tarihinde yapılacak noter kurası ile belirlenecek. Kura sonrası belirlenen adaylar ilçelere Merkez 55, Kdz.Ereğli 42, Çaycuma 23, Devrek 11, Alaplı 16, Kozlu 10, Kilimli 9, Gökçebey 5 dağılım şeklinde görevlendirilecek.

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