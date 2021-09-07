Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ZonguldakAnkara karayolu Gökçebey yol ayrımında meydana geldi. YeniceGökçebey istikametine gelen 34 SC 7183 plakalı Peugeot marka otomobil ile Devrek’ten Yenice istikametine seyreden tır çarpıştı.

Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.