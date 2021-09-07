Alaplı’da silahlı kavgada 1 tutuklama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki arkadaş arasında yaşanan silahlı kavga nedeniyle 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, 6 Eylül Pazartesi günü saat 15:30 sıralarında Alaplı Karşıyaka Mahallesi Badur Site üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesine dayalı husumet bulunan Erdoğan Ö. ile Muhammet Y. sokak üzerinde karşılaştı. Çıkan sözlü tartışma bir anda sözlü kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çeken Muhammet Y., Erdoğan Ö.'nün üzerine bir el ateş etti. Muhammet Y.’nin ateş etmesi sonucunda Erdoğan Ö. boynundan silahla vurularak yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erdoğan Ö., ambulansla Ereğli’de bir özel hastaneye daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, olayın ardından şüpheli Muhammet Y.'nin suç aleti olan tabanca ile emniyet ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Erdoğan Ö.'nün ise Muhammet Y.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Y. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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