TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ereğli BİLSEM’de 15 akademisyenin çalışmalarını inceledi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında geliştiricisi ve tasarlayıcısı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ereğli BİLSEM’de 15 akademisyenin çalışmalarını inceledi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında geliştiricisi ve tasarlayıcısı”

İHA

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ereğli BİLSEM’de 15 akademisyenin çalışmalarını inceledi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında geliştiricisi ve tasarlayıcısı”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen "Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen İşbirliği" proje çalışmalarını yerinde inceledi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 19 Eylül tarihleri arasında Kdz. Ereğli ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen “Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen İşbirliği” projesini yerinde incelemek üzere Kdz. Ereğli’ye geldi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’a ziyarette; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy eşlik etti.
15 akademisyen ve 15 öğretmenin bir araya geldiği proje hakkında bilgiler alan Mandal, hazırlanan projeleri de uygulamalı olarak denedi. Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bilim ve toplumun bir araya getirilmesinde akademisyen ve öğretmenlerin bir arada çalışarak üretilen materyalin anlaşılması zor konularda öğrencilerin eğitimini kolaylaştırıcı bir etki yaptığını söyledi. Eğitimde yenilikçi teknolojiler programının TÜBİTAK tarafından desteklendiği vurgusunu yapan Mandal yaptığı açıklamada, “Program kapsamında 9 günlük bir eğitim gerçekleşiyor. Öğrenmenin kolaylaştırılması, dijitalleşmeyle, oyunlaştırmayla, öğrenme ve anlama süreçlerinin kolaylaştırılması. Özellikle erken yaşlarda karşılaştığımız en büyük güçlük, öğrencilerimiz bilgiye donanımlı ama bu bilgiyi doğru anlama ve kullanma konusunda güçlük yaşıyor. Bu hızlı gelişen teknolojiler bunun için bir kolaylaştırıcı araç. Bunlar yeni bir şey değil. Hocalarımızın burada yapmaya çalıştığı 2 önemli boyut var. Bunlardan birincisi bunu sadece kullanılan bir takım materyaller ve uygulamalardan daha çok kendileri tasarlayıp geliştiriyorlar ve bu oldukça önemli. Sadece kullanıcısı değil tasarlayıcısı ve geliştiricisiler. İkincisi ise belki daha da kıymetlisi de, 30 tane katılımcımız var. Bunun 15'i öğretmen 15 tanesi de akademisyen. Bu teknolojiyi öğreten arkadaşlarımız uzmanlarımız var. Bu teknolojiyi kullanma konusunda akademisyen arkadaşlarımız bunun daha bilimsel temeline sahip. Örneğin kristalin yapısı, molekülün yapısı, dünyanın katmanları veya uzay bunu aynı anda öğreniyorlar. Dolayısıyla öğrenciye aktarım da doğru bir zincir ile gerçekleşiyor. Diğer taraftan bunu orta öğretim düzeyinde aktaracak olan öğretmenlerimiz. Akademisyen ve öğretmenlerimiz aynı esnada öğreniyorlar. Bu gerçekten de bizim ileride kullanabileceğimiz yenilikçi eğitim teknolojilerinin altında aynı zamanda öğretim, öğrenme noktasında da faydalı ve kıymetli buluyorum. Çok hızlı gelişen dünyadaki ihtiyaçlara çözüm bulma noktasında sadece bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyi kullanabilmek için daha fazla anlamak, onu iyi şekilde kavramak ve öğrenmek bu teknolojiler bunun kolaylaştırıcısı. Biz bunların pazarı olmaktan, Türkiye sadece teknolojileri kullanıcı anlamında pazarı değil, öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında ve kendi değerlerimiz özelinde geliştiricisi ve tasarlayıcısı oluyoruz.” İfadelerini kullandı.
Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Bayram Gökbulut yaptığı açıklamada; “Projenin şehrimizde TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Destek Programında desteklenmeye değer görülen ilk proje olma özelliğini taşımasının yanı sıra, proje kapsamında akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin bir arada olmasının projenin çok önemli bir unsuru olduğunu söyledi. Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ziyareti şehrimizde bilim ve toplumun bir araya getirilmesindeki gayretlerimizin değer görmesi anlamında bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.

Çakır: “Şehrimizde bilim ve sanat anlamında öncü olmaya çalışıyoruz”
Kdz. Ereğli ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Serkan Çakır ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kurumumuz ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile yürütülen bu projede Bilişim öğretmenlerimiz Müzeyyen Merve Bakangöz’ün eğitmen, Adnan Akyüz ve Gürol Keserci’nin araştırmacı/uzman olarak görev almış olması, projenin yürütülmesinde kurumumuzun tüm imkânlarının seferber edilmesi, şehrimizde ve çevremizde bilim ve sanat anlamında öncü bir kurum olma çabamızın yansımasıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailesi sayesinde hayata tutundu İntihar girişiminde bulunan adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Ailesi sayesinde hayata tutundu İntihar girişiminde ...
Alaplı’da silahlı kavgada 1 tutuklama
YEREL HABERLER Alaplı’da silahlı kavgada 1 tutuklama
Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı
Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor
YEREL HABERLER Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri ...
Alaplı TOKİ’de altyapı sorunu kökten çözülüyor
YEREL HABERLER Alaplı TOKİ’de altyapı sorunu kökten çözülüyor
Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Ekipler fırtınaya karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER Ekipler fırtınaya karşı teyakkuzda
Anıt ağaçlar bakıma alındı
YEREL HABERLER Anıt ağaçlar bakıma alındı
Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü
YEREL HABERLER Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü
Fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi
YEREL HABERLER Fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi
YEREL HABERLER Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim ...
GMİS yönetim kurulu, Kilimli İşletmesi’nde madenciyi bilgilendirdi
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu, Kilimli İşletmesi’nde madenciyi ...
Zonguldak'ta okullara 171 temizlik görevlisi alınacak
YEREL HABERLER Zonguldak'ta okullara 171 temizlik görevlisi alınacak
Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı dağıtılacak
YEREL HABERLER Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı ...
Batı Karadeniz’de ve kıyılarında fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de ve kıyılarında fırtına bekleniyor
Kontrolden çıkan araç çalılık alana uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç çalılık alana uçtu: 1 yaralı
BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBA tarafından düzenlenen konferansa katıldı
YEREL HABERLER BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBA tarafından düzenlenen ...
Çaycuma'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlenecek
YEREL HABERLER Çaycuma'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ...
Alaplı Belediyesi'nin kredi talebi onaylandı
YEREL HABERLER Alaplı Belediyesi'nin kredi talebi onaylandı
Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden iki komşu gözyaşlarıyla uğurlandı Yolun karşısına geçmek isteyen iki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden iki komşu gözyaşlarıyla ...
Husumetlisini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla yaraladı
Alaplı’da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Alaplı’da sokak ortasında boynundan silahla vurulan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.