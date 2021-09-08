Maden işçisi hem koroda yer aldı hem klip çıkarttı Yerin metrelerce altında çalışan maden işçisi klip çıkarttı

Zonguldak’ta 13 yıldır madencilik yapan Ferhat Çırak, yıllardır hayali olan klip çıkarma hayalini gerçekleştirdi. Söz yazarlığı ile müziğe başlayan maden işçisinin ‘Kalbi Kırık Bir Adam” adlı klip çıkarttı.

Zonguldak’ta 13 yıldır madencilik yapan Ferhat Çırak, yıllardır hayali olan klip çıkarma hayalini gerçekleştirdi. “Kalbi Kırık Bir Adam” adlı şarkısı için kamera karşısına geçen maden işçisi yapılan çekimlerin ardından klip dün itibariyle yayınladı. Sosyal medya da büyük beğeni alan video vatandaşlar tarafından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Aynı zaman madencilerden oluşan Madenciler Korosunda da her alan Çırak, ilk profesyonel klibini çıkarttı.

Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraştığını ifaden eden maden işçisi Ferhat Çırak, “37 yaşındayım 2 çocuk babasıyım. Zonguldak Devrek doğumluyum. 13 yıldır madenciyim. Müzikle 20 sendir kendi çabalarımla uğraşıyorum. Bu işe söz yazarak başladım aslında müziği seviyorum. Kendi sözlerimle bu zamana kadar bir yere gelmek istedim. Hayalimde küçük çaplıda olsa bir klip çekme hayalim vardı şu aşamada onu yapmış olduk. Arkadaşlarımın da bu konuda bana çok desteği oldu onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.



Madenci korosunda güzel bir ekibimiz var

2019 yılından bu yana madenci korosunda yer aldığını ifade eden maden işçisi Ferhat Çırak, “2019 yılında madenci korosu kuruldu o zamandan beri madenci korosundayım. Güzel bir arkadaş ekibimiz var. Birkaç konser turnesi düzenledik. Bu içinde olduğum koronun bana kattığı çok şey var onlarında cesareti ile birazda müzik anlamında daha profesyonel şeyler yapmak istedim. Yaptığımıza da inanıyorum. Başta Zonguldak halkımız olmak üzere herkesten destek istiyorum” dedi.



“Yer altında çalışırken de şarkılar söylüyorum”

Yerin metrelerce altında çalışan maden işçisi Ferhat Çırak kömür kazarken de şarkı söylediğini sözlerine ekleyen maden işçisi Ferhat Çırak “Çoğu zaman yer altında çalışırken müziği de çok sevdiğim için söylüyorum. Arkadaşlarımın da hoşuna gidiyor. Arkadaşlarım müzik programlarına gitmem için çok söyledi ama nasip olmadı. Bizde madenci korosu kuruldu onunla beraber müziğin içinde olma şansı yakaladık. Bundan sonraki projelerimde daha kaliteli işlerde bulunmak şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyorum. Bugün klibimiz yayınlandı. Arkadaşlarım telefonla tebriklerini iletti hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.