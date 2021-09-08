Kdz. Ereğli Belediyesi, 600 öğrenciyi sevindirdi

Pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’tan destek geldi. 600 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla 20212022 eğitimöğretim döneminde kentteki ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi velilere Cumhuriyet Halk Evi’nde okul çantalarının dağıtımına başladıklarını söyledi. Pandemi döneminde sosyal yardımları artırdıklarını söyleyen Bulak, “Ülkemizi ve dünyayı etkileyen corona pandemisinden bu yana Kdz. Ereğli Belediyesi olarak Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere maske ve dezenfektan ürettik, halkımıza dağıttık. Gıda kolisi yardımlarında bulunduk. Sıcak yemek dağıttık. Geçtiğimiz hafta sonu da 200 çocuğumuzu sevindirerek sünnetlerini yaptık ve şölen düzenledik. Yine başkanımızın talimatıyla ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Okul çantalarının dağıtımına başladık” dedi.

İlköğretim okullarında ve lisede eğitim gören 600 öğrenci için hazırlanan çantaların içerisinde defter, kalem, silgi, bant, cetvel, kaplık, kuru, sulu ve pastel boya yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.