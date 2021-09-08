AK Parti okullarda sorun ve talepleri dinledi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ‘8 Eylül Dünya Okuma Günü’nde ilçedeki üç okulu ziyaret ederek, idarecilerle görüşüp sınıfları dolaştı, okulların eksiklerini yerinde tespit etti.

Beraberindeki heyet ile birlikte Bahçelievler İlkokulu, Kadri Yılmaz Lisesi ve Turgut Reis Ortaokulu’nu ziyaret eden Bozkurt, ‘8 Eylül Unesco Dünya Okuma Günü’ dolayısıyla öğrencilere kitap hediye etti. Öğretmen ve öğrenciler, yapılan ziyaretler ve hediye edilen kitaplardan dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederken, Bozkurt ve beraberindekiler okul idarecileri ile görüşüp sorun ve taleplerini dinlediler.

Okul idarecileri ile birlikte okul binaları ve çevrelerinde incelemelerde bulunan Başkan Bozkurt ve beraberindeki yöneticiler, eksikleri yerinde tespit ettiler. Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Bozkurt, “Öncelikle 20212022 eğitim ve öğretim döneminin başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir aradan sonra öğretmenlerimiz öğrencilerine, öğrencilerimiz de öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştular. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız, bu süreci büyük bir titizlikle yakından takip ediyorlar. Tüm çalışmalar, eğitimin yüz yüze devam etmesi yönünde. Bizler de bugün hem yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması hem de Dünya Okuma günü dolayısıyla okul ziyaretlerimize başladık. Ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ziyaretlerimizde, okul idarecilerinin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorun ve taleplerini de dinliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin daha rahat ortamlarda bir arada olabilmeleri için, okullarımızın eksiklerinin bir an önce giderilmesi noktasında gerekenler yapılacaktır” dedi.

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