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İki arkadaş 'İyiliğe dönüştür' dedi, 75 öğrenciye destek oldu

İHA

İki arkadaş 'İyiliğe dönüştür' dedi, 75 öğrenciye destek oldu

Zonguldak’ta iki arkadaş, “İyiliğe Dönüştür” adlı altında topladıkları yardımı muhtaç ailelere verilmek üzere muhtarlığa teslim etti. Toplanan yardımlarla 75 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
Zonguldak’ta “İyiliğe Dönüştür”adı altında etkinlik düzenleyen Yasemin Özdemir ve Ezgi Sivri topladığı desteklerle Çaydamar Mahalle Muhtarlığına 75 öğrenci için kırtasiye yardımında bulundu. Bir süredir Zonguldak’ta SMA hastalarına ve yardıma muhtaç ailelere el emeği ürünleri yaparak destek olan grup, okulların açılmasıyla da öğrencilerin imdadına yetişti. Topladığı yardımlarla 75 kişilik kırtasiye malzemesi alarak ailelere ulaştırmak üzere muhtarlığa teslim etti.
Topladıkları desteklerle 75 kişilik kırtasiye desteği verdiklerini ifade eden Yasemin Özdemir, “Bizim bir süredir devam ettirdiğimiz İyiliğe Dönüştür hesabımız var. Bu sayfa atlında Zonguldak halkının desteği ile yardıma muhtaç ailelerin derdine derman olmak için topladığımız yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Yine topladığımı yardım ve desteklerden 75 çocuğumuzun kırtasiye ihtiyacını karşılayacak malzemeleri temin ederek Çaydamar Muhtarımız Mehmet Zaman’a teslim ettik. Çok şükür mutlu ve huzurluyuz. Aldığımız ürünlerde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusuna kadar hepsini temin ettik. Bizlere güvenip destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Destekleri toplayı yardıma muhtaç ailelere ulaştırdıklarını ifade eden Ezgi Sivri “Yasemin ablam ile bu işe başladık. Okul dönemi olduğu için ilk yardıma muhtaç ailelerin yaklaşık 8 öğrencimize okul üniforma aldık. Bunun için anlaşmış olduğumuz bir tuhafiyemiz var. Bizzat yardım etmek isteyen vatandaşlar oraya gidiyorlar ve paralarını ödüyorlar. Bizde yardıma muhtaç ailemize ulaşıp oraya yönlendiriyoruz. Yani burada kimse birbirini görmüyor. Bugünde kırtasiye desteğinde bulunduk. Aldığımız ürünlerde defter, kalem, silgi, kalemtıraş gibi ürünlerimiz var. Bizlere güvenip destek olan herkese teşekkür ederiz. Etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Destek veren herkese teşekkür eden Çaydamar Mahalle Muhtarı Mehmet Zaman, “Pandemi dolayısıyla çalışmayan boyacımız, garsonumuz, aşçımız ve biri ürü insanımız mağdur oldu ve yeni yeni çalışmaya başladı. Her şey para biliyorsunuz. 3 çocuğu okulda olan insanlar var. Bu insanların maddi durumları çok iyi değil. Asgari ücretle alınabilen şeyler değil. Okula başlayıp ta kıyafeti, kırtasiye malzemeleri olmayan bir sürü insan var. Sağ olsun kardeşlerimizin sayesinde mağduriyetleri gideriyoruz. Biz yıllarıdır bu destekleri sağlıyoruz. İkinci el giysi, okul çantaları ve malzemeleri değerlendiriyoruz. İnsanların kendilerine olmayan elbiseleri alıp ihtiyacı olan insanlar veriyoruz. Destek için bu kardeşlerimiz bizlere ulaştı ve bu yıl beraber yapalım dediler ve çok güzel oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 100 öğrencimize katkı vereceğiz. Sadece mahallelerde değil elimizin ulaştığı her yere bu yardımları yapıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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