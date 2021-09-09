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GMİS Yönetim Kurulu, Maden Makinaları Fabrikasında işçilerle bir araya geldi

İHA

GMİS Yönetim Kurulu, Maden Makinaları Fabrikasında işçilerle bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgilendirme ziyaretlerine Maden Makinaları Fabrikası ile devam etti.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makinaları Fabrikası’nda (MMF) çalışan işçileri ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi.Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.
GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, TTK 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 1 Eylül 2021 tarihinde imzalandığını belirterek, “Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu toplu iş sözleşmesiyle ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işlerimizi ziyaret ediyorlar” dedi.
MMF işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi döneminde sürecin başından imzalandığı güne kadar sizler olayın içindesiniz. Beraber yaptığımız çalışmalara, Genel Merkez Yöneticilerimizin, şube yöneticilerimizin yaptığı çalışmalara sizler destek verdiniz. Sendikamızın Genel Merkez ve Şube yöneticileri etle tırnak gibi oldu. Sürecin başından bugüne kadar yapılan çalışmaların hedefi işçi kardeşlerimizin kazançlarını bir adım öteye taşımak, kazançlarını artırmaktı. Sizlerin huzurunda benimle beraber gece demeden, gündüz demeden çalışan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönem yaptığımız çalışmalarda, Genel Merkez yöneticilerimizin, şubeler yöneticilerimizin Ankara’da, sizlerin burada sahaya çıkarak yaptığınız çalışmalarla hepimiz koordine içinde, etle tırnak olarak çalıştık. Sizlerin gösterdiği birlik ve beraberlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Yeraltı, yerüstü demeden biz kader ortağıyız. Yeraltı işçisi de yerüstü adayıdır. Bu bilinçle çalışma yaptık, arkadaşlarımıza anlattık, onlar da bu olayı sahiplendiler. Yeter ki, bize yeraltında stratejik destek veren bu arkadaşlarımıza sahip çıkın dediler ”şeklinde konuştu.
Yerüstü işçilerimize ek kazanımlar sağladık
GMİS olarak verilen mücadelede yer üstü işçilerine ek kazanımlar sağlandığını ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çerçeve protokolü ile birinci 6 ay yüzde 12, ikinci, üçüncü ve dördüncü aylar yüzde 5’er artı enflasyon farkı zam alındığını belirten Yeşil, “Bunun dışında son 30 yıldır mücadelesi verilen hizmet zammı, kıdem zammı alındı. Yani 10 yıllık işçi aylık 70 TL, 20 yıllık işçi aylık 140 TL hizmet zammı aldı. TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın bize hediyesidir. Farkları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren alınacak.En son 2019 yılında işe başlayan arkadaşlarımız 3 bin 577 lira gibi düşük bir ücretle, asgari ücretin altında kaldığı için tamamlanan ücretlerle geçinmek zorunda kaldılar. O arkadaşlarımızın taban ücreti 4 bin 100 TL’ye çıktı. Bu taban ücretin üzerine yüzde 12 zam eklenecek. Ardından günlük 15, aylık 450 TL ek zam eklenecek. Bu ücretlerin farkları da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak” dedi.
“Önümüzdeki süreçte işçi alımı mücadelesi var”
Toplu iş sözleşmelerinde gösterilen mücadeleyi işçi alımında da göstereceklerini ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Önümüzdeki süreçte önümüzde işçi alımı var. Çalıştığımız işyerlerinde işçi açıklarının durumu ortada. Toplu sözleşme görüşmelerinde başlattığımız işçi alımı için mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte de TÜRKİŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay sürece destek verecek. Toplu sözleşme döneminde emeği geçen, bizimle birlikte mücadele eden, bize destek veren Genel Müdürümüze, bölge milletvekillerimize, Çalışma Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve bu işin başmimarı olan TÜRKİŞ Genel Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.
Genel Başkan Yeşil, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren oluşan ücret farklarının en kısa sürede ödenmesi için görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

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