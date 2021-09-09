Alaplı Devlet Hastanesi'nde aşure etkinliği

Alaplı Devlet Hastanesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Hasta ve hasta yakınlarına aşure dağıtıldı.

Hastane Bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan, Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Rabia Başer Açıkgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Muharrem ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve kaynaşmanın simgesi olarak görülen aşure etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşureyi hastanenin kendi imkanlarıyla yaptıklarını ifade eden Açıkgöz, "Muharrem ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve kaynaşmanın simgesi olarak görülen aşure etkinliği gerçekleştirdik. Sağlık çalışanları olarak insanların sağlıklı yaşamaları için mücadele veren bizler, etkinlikle hasta doktor ilişkisi açısından önem taşıdığını düşünerek bu etkinliği düzenledik. Paylaşma kültürünü ve kardeşliği yaşatan etkinlikte hep beraber olmaktan mutluyuz. Etkinliğimize katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşure etkinliğinde İlçe Müftü yardımcısı Mehmet Şen tarafından yapılan duanın ardından aşure dağıtıldı.

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