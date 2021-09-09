Saadet Oruç, Ereğli-Devrek yolu için bakana gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, EreğliDevrek karayolunun yapım çalışmaları için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımında Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nun önümüzdeki aylarda Ereğli’yi ziyaret edeceği belirtti. Oruç paylaşımında şu bilgilere yer verdi: "Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundum. Bakanımız ile sohbetimizde doğup büyüdüğüm Kdz. Ereğli’nin ulaştırma ile ilgili projeleri ve elbette Ereğli Devrek Karayolu da gündeme geldi. Bakanımız önümüzdeki aylarda Kdz. Ereğli’yi ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi ve hemşehrilerimize selamlarını iletmemi istedi."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.