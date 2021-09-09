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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık, sahada çalışmaları denetledi

İHA

Başkan Posbıyık, sahada çalışmaları denetledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları sahada denetledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi.
Başkan Posbıyık, Sakindere ve Cumartesi Pazarı bölgesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları inceledikten açıklamalarda bulundu. Posbıyık şunları söyledi:
“Yaptığımız yollarımızdan bir tanesi Sakindere’den yukarıya çıkan yol. Don olduğunda, kışın buzlanmada araçlarımız burada çok sıkıntı çekiyor. Özellikle bu yolun rahatlatılması gerekiyordu ve bunun için Sakindere’ye girdik. İhalemizi yaptık ve burada yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Burada dere menfezi yapıyoruz. Akarsu yatağını genişletiyoruz. Yukarıda öz var, oraya bin 200 milimetre çapında büzler aldık. Büzleri yukarıya kadar döşeyeceğiz ve Aktaş’a kadar çıkacağız. Dolayısıyla Hatip caddesindeki trafik düzene girecek, Mavi Kent’e, Göl evleri’ne gitmek isteyenler bu yoldan rahatlıkla Aktaş’a kadar gidebilecekler. Bu bölgede trafiği büyük ölçüde rahatlatacağız.
Aşırı yağışlarda sel sularının çevreye zarar vermemesi için Ereğli çapında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle son ve bir önceki yağışta gördük ki Cumartesi pazarında yerel üreticilerin olduğu yerde büyük su taşkını oldu. Burası zor bir saha. Buradan suyu tahliye etmek de bizi zorladı. Yaptığımız hesaplara göre 1200 mm. çapındaki büzlerle birlikte bu bölgeden yağmur suyunu alıp Kabasakal Deresi’ne ulaşacağız. Titiz bir şekilde bu çalışmayı yürütüyoruz. Eğimi arkadaşlar sürekli takip ederek ilerliyorlar. Kabasakal Deresi’ne ulaştırdığımız zaman bu bölgede taşkın sıkıntısı tamamen bitmiş olacak. Belli noktaya gelindi, aynı hızla çalışmalar devam ediyor.”
“Kepez bölgesinde 20 yıllık hayalimi gerçekleştiriyorum”
Başkan Posbıyık, ekibiyle birlikte daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının devam ettiği Kepez Mavişehir hattında ve inşaat çalışmaları süren Balık Restoranı’nda incelemelerde bulundu. Posbıyık, şunları söyledi:
“Kepez bölgesinde 20 yıllık hayalimi gerçekleştiriyorum. Emeği geçen tüm ekiplerime, başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. 20 yıldır Kepez’de, Mavişehir’de yaşayan, okula giden çocukların İsmet İnönü Okulu’na direkt olarak buradan gidebilmeleri için büyük gayret sarf ettim. Fakat o yıllarda buradaki arsalar hisseli olduğu için kimse yolun açılmasına razı olmadı. Şimdi 18. Madde uygulamasıyla bu yerler belediyeye terk edildi. Hemen biz de buradan imar yolunu açtık ve okula kadar indirdik. Onunla kalmadık hem sağa, hem sola ara yollara da girdik. O bölgelerde problemi olan evler vardı, eğim düşüklüğünden kanalizasyon bağlanmayan evler vardı. Doğalgaz gitmeyen evler vardı. Bunların hepsinin de doğal gazı gidecek. Kanalizasyon sorunları da çözülmüş olacak. Yine burada bize yeşil alan olarak bir yer ortaya çıktı ve düzleştirdik. Buraya bir halı saha, oturma yerleri, çocuk sahaları, jimnastik aletleri koyarak bu bölgeyi değerlendireceğiz. Hayırlı olsun Ereğli’ye.
Balık restoranı son aşamaya geldi. Şu anda kaba inşaatı bitti, ince inşaata geçtik. Çatı kaplama, fayans, seramik gibi tüm malzemeler geldi. Süratle burayı bitirmeyi düşünüyoruz. Muhteşem bir manzara eşliğinde, yarısı kapalı, yarısı açık teras olmak üzere hemşerilerimize hizmet edecek. Ereğlililerin misafirlerini ağırlayabilecekleri çok güzel bir mekan olacak. Balık Restoranı Ereğli’mize şimdiden hayırlı olsun diyorum.”

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