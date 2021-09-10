Vali Tutulmaz, Acheron kazı çalışmalarını inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valiliğinden verilen bilgiye göre; Vali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz ilk olarak Ereğli Liman Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Liman başkanı Ali Görkem'den liman faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret eden Vali Tutulmaz, çalışanlarla sohbet ederek kooperatifin çalışmalarına yönelik bilgiler aldı.

Yeni komutana başarı diledi Vali Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 Ağustos 2021 tarihinde Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’na atanan Tuğamiral Niyazi Uğur’u ziyaret etti. Vali Tutulmaz, Tuğamiral Uğur’a yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Vali Tutulmaz da, Acheron Nekropolu olarak bilinen antik dönem mezarlık alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapılan kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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