Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

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Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 608 resen denetim, 53 ihbar ve 5 bin 213 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 6 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 2’inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

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