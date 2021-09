Veliler, Okul önlerine trafik uyarı levhası konulması isteniyor.

Zonguldak Alaplı İlçesi’nde, okullarda eğitim gören öğrenciler, kazaların meydana geldiği okul önlerinde Trafik uyarı levhası konmasını istiyorlar.

Alaplı Yeni Siteler mevki sinde bulunan Atatürk Orta Okul öğrencileri, her gün binlerce öğrencinin kullandığı yolun kazalara davetiye çıkardığını belirterek, okul yolunda büyük Uyarıcı Trafik levha konmasını talep ettiler.

Okul yolunun ana caddesi üzerinde olması nedeniyle araçların sürat yaptığı yolun karşısına adeta canlarını tehlikeye atarak geçen öğrenciler, anlaşabilecek şekilde Trafik uyarı levhası olmaması nedeniyle kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Daha önce kazayla burun buruna geldiklerini aktaran öğrencilerden, Bera Çam,”

Bizler Atatürk Orta Okul öğrencileriyiz. Okulumuz cadde üzerinde bulunmaktadır. Okulumuz ana Site bağlantı yolu üzerinde olduğu için arabalar çık hızlı geçmekte ve can tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktayız. Yetkililerden ricamız, herhangi bir can kaybı yaşanmadan buraya büyük bir uyarı levhası ile yaya geçidin tekrar boyama işlemi yapılmasıdır. İsteğimiz, okul yolu ölüm yolu olmasın." dedi. Öğrenci velileri ise ,Alaplı Belediyenin ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği koordinasyon halinde ,Özellikle bazı okul önlerinde yeteri kadar trafik uyarı bulunmayan levhalarını yenisi ile değiştirilmesini istiyorlar.

