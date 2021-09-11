Ereğli'de 2 otomobil çarpıştı, yolcular şoka girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu şoka giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli'den Alaplı istikametine seyir halinde olan Önder A. idaresindeki 06 FS 1455 plakalı araç, ambulansa yol verdikten sonra kavşaktan dönmek istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen Bekir Ç. idaresindeki 54 EE 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 FS 1455 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 06 FS 1455 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kevser A. ve İlayda A. kaza nedeniyle şoka girdi. Diğer araçta bulunan yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören diğer araç sürücüleri kazanın olduğu yere gelerek şoka giren kişiler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri şoka giren biri çocuk, iki kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedbir amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Kevser A. ve İlayda A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza nedeniyle tansiyonlarının yükseldiği öğrenildi. Otomobil sürücüleri Bekir Ç. ve Önder A. ise ifadeleri alınmak üzere Gülüç Karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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