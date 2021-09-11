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Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı

DHA

Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı


ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, Ayfer Serpil Alpay´ın oğluyla birlikte kiracı olarak oturduğu iki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi K.E.´nin (75) bir gün önce, köpek beslemesinden şikayetçi olup tartıştığı K.K. (33), evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokak'ta saat 02.00 sıralarında iki katlı evde çıkan yangında, Ayfer Serpil Alpay ile oğlunun yaşadığı ev yandı. Yangına uykuda yakalanan Alpay ile oğlu son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev tamamen yandı. Oğluyla sokakta kalan Ayfer Serpil Alpay'a komşuları sahip çıktı.
Polis, yangını çıkardığı iddiasıyla aynı mahallede yaşayan K.K.'yi gözaltına aldı. K.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken mahalleli karakola giderek şikayetçi oldu.
K.K.'nin beslediği köpek nedeniyle dün evin sahibi K.E. ile tartıştığı ve evini ateşe vereceğini söylediği iddia edildi. Ev sahibi K.E. can güvenliklerinin olmadığını ve korkudan geceleri uyuyamadıklarını söyledi. K.K.'nin uzun zamandır kendilerini tehdit ettiğini anlatan K.E., "Bize hakaretler ve küfürler ediyordu. Polis geldi. Ben kriz geçirip hastaneye kaldırıldım. Gece de yangını çıkardı. 'Evinizi yakacağım' diye bizi tehdit ediyordu. Gece de bu olay meydana geldi" dedi.
TÜM BİRİKİMİ YANGINDA KÜL OLDU 
Evde kiracı olan Ayfer Serpil Alpay, yangında tüm birikimini kaybettiğini söyledi. Çaresiz kaldıklarını anlatan Alpay, "Dün öğlen başladı bu olay. Komşumuzu tehdit etti. Burada herkese küfredip taciz ediyordu. Gün boyu evleri yakacağını söylüyordu. O ailenin yan tarafımda bulunan baba evini tutuşturdu. Ben de yan dairede kiracıydım. Çocuğum uyuyordu. Ayak seslerini duydum. Camdan bakınca alevleri gördüm. Oğlum uyuyordu. Ateş alınca koşarak kaçtı. Karanlık olduğu için seçemedim ama oydu. Ben çıkamadım zaten komşularım çıkardı. Kaldım dışarıda. Devletimiz illaki bir yardım edecektir bizlere" diye konuştu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-09-11 15:12:06

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