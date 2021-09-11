Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-09-11 17:41:24
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