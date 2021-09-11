Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-11 17:41:24



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