Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak

Alaplı'nın Gümeli beldesinde merkezi idarenin desteği , İl Özel İdaresi ve Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, 25 milyon lira yatırım tutarında 72 km yol yapılacak

Gümeli beldesinde, merkezi idarenin desteğiyle, mahalle yolları da dahil olmak üzere, toplam 25 milyon lira yatırım tutarında, 72 kilometre yol çalışması yapılacağı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçelerin sosyo ekonomik kalkınması ve ulaşım alt yapıların geliştirilmesi amacıyla özellikle kırsal alanlarda yıllardır ciddi yatırım çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, "Başta köylerimiz için uygulanan köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon, atık su yönetimi vb. temel alt yapı ihtiyaçları KÖYDES Projesi ile tamamlanırken; özelikle turizm, güvenlik, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak belediye yönetim alanlarında da merkezi idare tarafından alt yapı yatırımlarına destekler verilmektedir. Bu tip belediye yönetim alanlarında yapılacak örnek bir çalışmayı Gümeli beldemizde gerçekleştireceğimizin müjdesini vermenin mutluluğunu dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolun bozuk olması sebebiyle Gümeli’yi ziyarete gelenlerin zorluk yaşadığını anlatan Kaymakam Yılmaz şöyle devam etti:

“Yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığımızca gelen heyetle Gümeli Beldemizi ziyaretimizde, Gümelili hemşerilerimizin özellikle mahalle yollarının büyük bir kısmının stabilize yol olması nedeniyle yol konforunun olmaması ve oluşan tozdan dolayı muzdarip olduklarını iletmeleri; yol ağının büyük olması nedeniyle belediye imkanlarının böyle bir yatırımı üstlenmesinin zorluklarının dile getirilmesi konusundaki talepleri İçişleri Bakanlığımızca iletilmiş ve talep Valiliğimizce istişare halinde değerlendirilmiştir."

Kaymakam Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bunun üzerine vatandaşlarımızın mahalle yollarındaki bu mağduriyetlerinin giderilmesi ve İl Özel İdaremizin yatırım programında yer alan İlçe MerkeziGümeli Bölüklü Yaylası 35 km turizm yolundaki kalan imalatların bitirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulleri ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 25 milyon TL büyük bir yol yatırım programını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu yatırım programı Zonguldak İl Özel İdaresi ve Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yürütülecektir. Bu amaçla oluşan yatırım programı çerçevesinde Gümeli Mahalle yollarında ana merkezlere kadar ulaşacak şekilde toplam 52 km beton yol yapımı; turizm yolu kapsamında Aşağıdağ Köy yol ayrımı Gümeli Merkez arasında 12 km sathi kaplama 2. kat asfalt; Gümeli Merkez Bölüklü Yaylası 12 km yolunda 4 km sathi kaplama asfalt ve 8 km beton yol yapımı gerçekleştirilecektir. Bu yatırım programda Gümeli'de yapılacak 60 km'lik beton yol ihalesi Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olup yüklenici firma yakın zaman çalışmaya başlayacaktır. İl Özel İdaresi ekiplerimiz ise sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam etmektedir.Toplamda 72 km lik büyük bir yol çalışmasını inşallah bu alt yapı yatırım projesiyle hayata geçireceğiz.

Bu yatırım projesiyle hem Alaplı için önemli bir beklenti olan ve iki yıldır çalışması yürütülen turizm yolunun tamamlanması hem de Gümelili hemşerilerimizin uzun zamandır dile getirdikleri mahalle yollarının yapılmış olması ile birlikte; ilçemiz ciddi bir alt yapı yatırımını kazanmıştır. Bu yatırım projesinin gerçekleşmesinde büyük destekleri ve talimatları olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum; yine bu çalışmanın gündemde tutulmasında ve yürütülmesinde destekleri olan Zonguldak Valimiz ve Milletvekillerimize, Zonguldak İl Özel İdaresine ve İl Encümenlerimize, Gümeli Belediyesine, Ak Parti İlçe Yönetimine teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

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