Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak

İHA

Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak

Alaplı'nın Gümeli beldesinde merkezi idarenin desteği , İl Özel İdaresi ve Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, 25 milyon lira yatırım tutarında 72 km yol yapılacak
Gümeli beldesinde, merkezi idarenin desteğiyle, mahalle yolları da dahil olmak üzere, toplam 25 milyon lira yatırım tutarında, 72 kilometre yol çalışması yapılacağı bildirildi.
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçelerin sosyo ekonomik kalkınması ve ulaşım alt yapıların geliştirilmesi amacıyla özellikle kırsal alanlarda yıllardır ciddi yatırım çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, "Başta köylerimiz için uygulanan köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon, atık su yönetimi vb. temel alt yapı ihtiyaçları KÖYDES Projesi ile tamamlanırken; özelikle turizm, güvenlik, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak belediye yönetim alanlarında da merkezi idare tarafından alt yapı yatırımlarına destekler verilmektedir. Bu tip belediye yönetim alanlarında yapılacak örnek bir çalışmayı Gümeli beldemizde gerçekleştireceğimizin müjdesini vermenin mutluluğunu dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yolun bozuk olması sebebiyle Gümeli’yi ziyarete gelenlerin zorluk yaşadığını anlatan Kaymakam Yılmaz şöyle devam etti:
“Yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığımızca gelen heyetle Gümeli Beldemizi ziyaretimizde, Gümelili hemşerilerimizin özellikle mahalle yollarının büyük bir kısmının stabilize yol olması nedeniyle yol konforunun olmaması ve oluşan tozdan dolayı muzdarip olduklarını iletmeleri; yol ağının büyük olması nedeniyle belediye imkanlarının böyle bir yatırımı üstlenmesinin zorluklarının dile getirilmesi konusundaki talepleri İçişleri Bakanlığımızca iletilmiş ve talep Valiliğimizce istişare halinde değerlendirilmiştir."
Kaymakam Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı:
"Bunun üzerine vatandaşlarımızın mahalle yollarındaki bu mağduriyetlerinin giderilmesi ve İl Özel İdaremizin yatırım programında yer alan İlçe MerkeziGümeli Bölüklü Yaylası 35 km turizm yolundaki kalan imalatların bitirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulleri ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 25 milyon TL büyük bir yol yatırım programını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu yatırım programı Zonguldak İl Özel İdaresi ve Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yürütülecektir. Bu amaçla oluşan yatırım programı çerçevesinde Gümeli Mahalle yollarında ana merkezlere kadar ulaşacak şekilde toplam 52 km beton yol yapımı; turizm yolu kapsamında Aşağıdağ Köy yol ayrımı Gümeli Merkez arasında 12 km sathi kaplama 2. kat asfalt; Gümeli Merkez Bölüklü Yaylası 12 km yolunda 4 km sathi kaplama asfalt ve 8 km beton yol yapımı gerçekleştirilecektir. Bu yatırım programda Gümeli'de yapılacak 60 km'lik beton yol ihalesi Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olup yüklenici firma yakın zaman çalışmaya başlayacaktır. İl Özel İdaresi ekiplerimiz ise sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam etmektedir.Toplamda 72 km lik büyük bir yol çalışmasını inşallah bu alt yapı yatırım projesiyle hayata geçireceğiz.
Bu yatırım projesiyle hem Alaplı için önemli bir beklenti olan ve iki yıldır çalışması yürütülen turizm yolunun tamamlanması hem de Gümelili hemşerilerimizin uzun zamandır dile getirdikleri mahalle yollarının yapılmış olması ile birlikte; ilçemiz ciddi bir alt yapı yatırımını kazanmıştır. Bu yatırım projesinin gerçekleşmesinde büyük destekleri ve talimatları olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum; yine bu çalışmanın gündemde tutulmasında ve yürütülmesinde destekleri olan Zonguldak Valimiz ve Milletvekillerimize, Zonguldak İl Özel İdaresine ve İl Encümenlerimize, Gümeli Belediyesine, Ak Parti İlçe Yönetimine teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taraftarlar ‘Renklerin Kardeşliği’ etkinliğinde buluştu 4 büyük takımın dernek başkanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Taraftarlar ‘Renklerin Kardeşliği’ etkinliğinde ...
Otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı
Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda çalışmalar başladı
Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)
YEREL HABERLER Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı ...
Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı
YEREL HABERLER Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı
Ereğli'de 2 otomobil çarpıştı, yolcular şoka girdi
YEREL HABERLER Ereğli'de 2 otomobil çarpıştı, yolcular şoka girdi
Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu
YEREL HABERLER Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu
Veliler, Okul önlerine trafik uyarı levhası konulması isteniyor.
YEREL HABERLER Veliler, Okul önlerine trafik uyarı levhası konulması isteniyor. ...
Sel felaketinde bozulan yollar onarılıyor Başkan Başol, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Sel felaketinde bozulan yollar onarılıyor Başkan ...
Golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıkanlar şoke etti Patlamak üzere olan idrar kesesinden 142 adet taş çıktı
YEREL HABERLER Golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıkanlar şoke ...
Kdz. Ereğli'de okulun konferans salonu hayırseverin desteğiyle yenilendi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'de okulun konferans salonu hayırseverin ...
Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci yangın; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci ...
Zonguldak’ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu 2 katlı evin üst katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Zonguldak’ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu 2 ...
Alaplı’da seyir halindeki çöp kamyonu yandı
YEREL HABERLER Alaplı’da seyir halindeki çöp kamyonu yandı
Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü ...
(Görüntülü) ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler
YEREL HABERLER Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler
Erdemir’den bölge okullarına dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Erdemir’den bölge okullarına dezenfektan desteği
Kdz. Ereğli Belediyespor’dan kenetlenme mesajı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor’dan kenetlenme mesajı
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Acheron kazıları tarihe ve geleceğe ışık tutacak
YEREL HABERLER Acheron kazıları tarihe ve geleceğe ışık tutacak
Hatalı Park eden sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Hatalı Park eden sürücülere ceza yağdı
Vali Tutulmaz, Acheron kazı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Acheron kazı çalışmalarını inceledi
Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu
YEREL HABERLER Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.