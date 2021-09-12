Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ofis yolundan çarşı istikametine seyir halinde olan Tolga A. idaresindeki 67 ABN 085 plakalı motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen Erdem M.'nin kullandığı 67 SD 432 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tolga A. ve arkasındaki yolcu Berkan T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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