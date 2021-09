Ereğli’de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20212022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeni ile tören gerçekleştirildi.

Eylül ayının 3. Haftasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Kdz. Ereğli’de tören düzenlendi. İlk tören Atatürk Anıtı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından, anıta çelenk sunma ile başladı. Saygı duruşunda bunulması, İstiklal Marşı söylenmesi ile birlikte öğrenciler göndere 3 Türk Bayrağı çekti.

Daha sonra Bahçelievler İlkokulu’nda ‘Açılış Töreni’ düzenlendi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende açılış konuşması okul müdürü Ali Demirbay tarafından yapıldı.

“İlköğretim meselesi, bayrak meselesi demektir”

Konuşmasında öğrencilere seslenen Müdür Demirbay, “Ailenize, çevrenize ve ülkenize yararlı birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

“Fidanlarımız olan öğrencilerimize ilk can suyunu vermeye başlayacağımız ilköğretim haftasına erişmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘ilköğretim meselesi demek vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesidir.” Bu anlamlı sözlerin idraki ile içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır.

Sevgili öğrenciler, sizler anne ve babanızın şefkatli kollarından sizleri anne ve babanız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin sıcacık yüreğine hoş geldiniz. Şunu biliniz ki bizler her zaman sizleri kendinize, ailenize, çevrenize ve ülkenize yararlı birer insan olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Covid 19 salgınından dolayı burada olamayan değerli velilerimiz bilsinler ki bizlere emanet ettiğiniz kıymetlilerinizin ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hatta hücrelerimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim içinde, yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarımızı Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda en bir biçimde yetiştireceğimizden emin olunuz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutlayacağımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yıllarında müjdecisi olur.”

“Geleceğe umutla bakabilmek geçmişini bilmekle mümkündür”

Törende konuşma yapan Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ise, öğrencilere yaşanılan bu heyecanı ömür boyu devam ettirmelerini diledi. Aksoy konuşmasında, “Yeni bir öğretim ve eğitim yılına başladığımız bu anlamlı haftanın coşkusunu ve heyecanını yaşamaktayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak neslin mimarları hiç şüphesiz sizlersiniz. Mesleğinizin asıl amacı öğrencilerimiz ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırmak, milli ve manevi ahlaki değerlerimizi öğretmek suretiyle toplumda mutlu bir birey olmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan yavrularımızı her zaman olduğu gibi sizlere emanet ediyoruz. Saygıdeğer anne ve babalar, çocuklarımızın ilk eğitim gördüğü kurum aile, ilk eğiticileri de sizlersiniz. Bundan dolayı çocuklarımıza iyi bir model olmalı, gerekli sevgi, ilgi ve alakayı göstermeliyiz. Bu da ancak okul, öğrenci, öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurmanız halinde mümkün olabilecektir.

Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Yaşadığınız heyecan ve coşkuyu tüm kalbimle yaşıyor ve paylaşıyorum. Bu heyecan ve coşkunuzu hayat boyu devam ettirmeniz dileğiyle duygularımı paylaşmak istiyorum.

Bu millet tarih boyunca dünyaya adaleti, hakkı, hoşgörüyü, sevgiyi, şefkati, merhameti haykırmış, bu ilkelerle dünyaya umut ışığı olmuş bir millettir. Geleceğe umutla bakabilmek ancak geçmişini bilmekle mümkün olabilir. Bu milletin bağrından dünyaya yön veren nice ilim adamları, devlet adamları ve kahramanlar çıkmıştır. Unutmamalısınız ki sizler sadece bizim ülkemizin değil, tüm insanlığın ve tüm dünyanın umut kaynağısınız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak, aydınlık yarınlara taşıyacak olan sizlerin göstereceği azim ve gayrete inancım tamdır. Devlet olarak tüm gücümüzle sizlerin aynında olmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından temsili okul zili çalındı. Törenin ardından öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına girerek eğitime başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.