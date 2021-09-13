ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Kalite Güvencesi kapsamında idari personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim düzenlendi.

ZBEÜ 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçti. Hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporunda gelişmeye açık yönler belirtildi. Bu gelişmeye açık yönler ile ilgili çalışmalar 2020 yılının Aralık ayında YÖKAK tarafından yapılan izleme ziyaretinde tekrar değerlendirildi. İzleme ziyareti sonrasında üniversiteye iletilen Kurumsal İzleme Raporunda idari personele yönelik hizmet içi eğitimler üzerinde duruldu ve bazı öneriler getirildi. Bu öneriler arasında eğitimlerin ve destek hizmetlerinin tüm birimlerin taleplerini, ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde planlanması ve uygulama sonuçlarının sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi de yer aldı.

Bununla birlikte, kurumsal izleme raporunda önerilen iyileştirme çalışmaları ve faaliyetlerin hızlandırılması, sistematik bir şekilde izlenmesi ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ZBEÜ Kalite Koordinatörlüğü 19.03.2021 tarihinde bir tavsiye kararını ZBEÜ Senatosuna sundu ve kararlar ZBEÜ Senatosunun 19.04.2021 tarih, 2021/5 sayılı toplantısında kabul edildi. Tavsiye kararında "Tüm birimleri ve tüm idari personeli kapsayacak şekilde her yıl tüm birimlerdeki idari personele yönelik zorunlu hizmet içi eğitim düzenlenmesi" ifadeleri yer aldı.

Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve tavsiye kararları doğrultusunda yürütülecek çalışmaların üniversitenin kalite süreçleri açısından yeri ve öneminin büyük olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ZBEÜ’ye yönelik hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve bahsi geçen tavsiye kararları doğrultusunda, Eylül 2021Haziran 2022 tarihleri arasında idari personele yönelik olarak düzenlenmesi planlanan hizmet içi eğitim programının ilk kısmını oluşturan Etkin İletişim ve Empati, Motivasyon, Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Telefonla Konuşma Sanatı eğitimleri Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yavan, Dr. Öğr. Üyesi Seydahmet Ercan, Öğr. Gör. Osman Tunç ve Öğr. Gör. Gülcan Bayram tarafından 678 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitime yoğun bir şekilde katılım gerçekleştirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler 2021 ve 2022 yılları içerisinde de devam edecek.

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