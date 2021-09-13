ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim

İHA

ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Kalite Güvencesi kapsamında idari personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim düzenlendi.
ZBEÜ 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçti. Hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporunda gelişmeye açık yönler belirtildi. Bu gelişmeye açık yönler ile ilgili çalışmalar 2020 yılının Aralık ayında YÖKAK tarafından yapılan izleme ziyaretinde tekrar değerlendirildi. İzleme ziyareti sonrasında üniversiteye iletilen Kurumsal İzleme Raporunda idari personele yönelik hizmet içi eğitimler üzerinde duruldu ve bazı öneriler getirildi. Bu öneriler arasında eğitimlerin ve destek hizmetlerinin tüm birimlerin taleplerini, ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde planlanması ve uygulama sonuçlarının sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi de yer aldı.
Bununla birlikte, kurumsal izleme raporunda önerilen iyileştirme çalışmaları ve faaliyetlerin hızlandırılması, sistematik bir şekilde izlenmesi ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ZBEÜ Kalite Koordinatörlüğü 19.03.2021 tarihinde bir tavsiye kararını ZBEÜ Senatosuna sundu ve kararlar ZBEÜ Senatosunun 19.04.2021 tarih, 2021/5 sayılı toplantısında kabul edildi. Tavsiye kararında "Tüm birimleri ve tüm idari personeli kapsayacak şekilde her yıl tüm birimlerdeki idari personele yönelik zorunlu hizmet içi eğitim düzenlenmesi" ifadeleri yer aldı.
Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve tavsiye kararları doğrultusunda yürütülecek çalışmaların üniversitenin kalite süreçleri açısından yeri ve öneminin büyük olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ZBEÜ’ye yönelik hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve bahsi geçen tavsiye kararları doğrultusunda, Eylül 2021Haziran 2022 tarihleri arasında idari personele yönelik olarak düzenlenmesi planlanan hizmet içi eğitim programının ilk kısmını oluşturan Etkin İletişim ve Empati, Motivasyon, Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Telefonla Konuşma Sanatı eğitimleri Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yavan, Dr. Öğr. Üyesi Seydahmet Ercan, Öğr. Gör. Osman Tunç ve Öğr. Gör. Gülcan Bayram tarafından 678 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitime yoğun bir şekilde katılım gerçekleştirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler 2021 ve 2022 yılları içerisinde de devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli’de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Ereğli’de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin liraya yenilendi
YEREL HABERLER Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs, 350 bin ...
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Zonguldak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Vali Tutulmaz’dan yılın ahisine Ahilik belgesi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan yılın ahisine Ahilik belgesi
Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle ...
Devrek’te İlköğretim Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Devrek’te İlköğretim Haftası etkinliği
Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te
Tezgahta palamut bollaştı, fiyatlar düşüyor
YEREL HABERLER Tezgahta palamut bollaştı, fiyatlar düşüyor
400 yataklı hastane inşaatında sona gelindi AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı: "Kabul teslim süreci başladı, 122 personelle çalışmalar sürüyor"
YEREL HABERLER 400 yataklı hastane inşaatında sona gelindi AK Parti ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak
YEREL HABERLER Gümeli’ye 25 milyon liralık yol yatırımı yapılacak
Taraftarlar ‘Renklerin Kardeşliği’ etkinliğinde buluştu 4 büyük takımın dernek başkanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Taraftarlar ‘Renklerin Kardeşliği’ etkinliğinde ...
Otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı
Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda çalışmalar başladı
Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)
YEREL HABERLER Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı ...
Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı
YEREL HABERLER Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı
Ereğli'de 2 otomobil çarpıştı, yolcular şoka girdi
YEREL HABERLER Ereğli'de 2 otomobil çarpıştı, yolcular şoka girdi
Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu
YEREL HABERLER Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu
Veliler, Okul önlerine trafik uyarı levhası konulması isteniyor.
YEREL HABERLER Veliler, Okul önlerine trafik uyarı levhası konulması isteniyor. ...
Sel felaketinde bozulan yollar onarılıyor Başkan Başol, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Sel felaketinde bozulan yollar onarılıyor Başkan ...
Golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıkanlar şoke etti Patlamak üzere olan idrar kesesinden 142 adet taş çıktı
YEREL HABERLER Golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıkanlar şoke ...
Kdz. Ereğli'de okulun konferans salonu hayırseverin desteğiyle yenilendi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'de okulun konferans salonu hayırseverin ...
Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci yangın; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.