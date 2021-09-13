Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele uyarısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası tarafından Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele konusunda çiftçilere uyarı yapıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde uzun yıllardır görülen ve akademik çalışmalarda Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği tespit edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde 13 Mayıs 2020 tarihinde tespit edildiği belirtilen bu canlının en çok dut, kiraz ve akça ağaçlarda görüldüğü, ayrıca fındık, elma, armut, kiraz bahçeleri ve kavak gibi bitkilerde de zarara yol açtığı tespit edildiği öğrenildi.

Kdz. Ereğli Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada; “Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde toplu halde yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından pupa dönemine girerek ikinci döl zararı ya da ertesi yıl erginleri meydana getirmek üzere toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir. Zararlının tırtıl kolonileri ilk döl için haziranın ilk yarısında sayılmalıdır. Tırtıl kolonilerini saymak için dalların uçlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri, fındık bahçelerinde bahçeyi temsil edecek şekilde her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır. Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere iki döl zararı olan bu zararlı ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde yapraklarda yumurta paketleri ve larva kümeleri görüldüğünde mücadele zamanının geldiği anlaşılmalıdır. Entegre Mücadele Prensipleri kapsamında yapılacak ilaçlı mücadelede asıl amacın, zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır" denildi.



'Bahçelerde tespit edildiğinde ihbar edilmeli'

Ziraat Odası tarafından çiftçilere uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çiftçilerimiz kendi bahçelerinde yapacakları kontrollerde; yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile karşılaştıkların da bunları öncelikle budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeleri, popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdırlar. İlaçlı mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılmalıdır. Ağustos ayı içerisinde fındık hasat zamanı, ikinci döl çıkışlarının daha yoğun görüleceği düşünüldüğünden çiftçilerimiz bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar. Çiftçilerimizin Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısını tespiti halinde İlçe Müdürlüğümüze ihbarda bulunmaları, bu zararlı ile ilgili mücadele hakkında bilgi almaları ve ilaçlı mücadeleye başlamaları önemle rica olunur.”

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