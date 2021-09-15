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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnafa ‘siftah zarfı’ dağıttılar

İHA

Esnafa ‘siftah zarfı’ dağıttılar

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Ahilik Haftası’nda ilçe genelindeki esnafa siftah zarfları bırakıldı.
Her yıl Eylül ayının 3. haftasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında bu yıl, Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla 300 esnafın kapılarına ‘siftah zarfı’ bıraktı.
Sabah saatlerinde kapılarını açarak ‘siftah zarfı’ ile karşılaşan esnaflar, aynı zamanda zarfın içerisinde “Ahilik” anlamının tanımı ile ilgili bilgilerin ve Ahilik duasının yer aldığı el broşürü ile karşılaştı.
Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Akdeniz konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kdz.Ereğli Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı 1319 Eylül Ahilik Haftası sebebiyle Ahilik ve ahi kültürünün günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğümüz esnaflarımızın işyerlerine içerisinde Ahilik Haftası kutlama mesajı, Ahilik Duası ve siftah bulunan zarflarımızı bu saat itibariyle bıraktık. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Siftah Kdz.Ereğli Ülkü Ocakları’ndan, bereket Allah’tan.”

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