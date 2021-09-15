Çaycuma'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 20212022 yılı İlköğretim Haftasıkutlama programı düzenlendi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. İlköğretim Haftası programı İsmail Hakkı Tonguç İlk Okulunda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, "20212022 Eğitim Öğretim Yılının, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, okullarımızın gizli kahramanları olan yardımcı personelimize, fedakâr velilerimize, Çaycuma´mıza, ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve huzur getirmesini dilerim. Bu eğitim öğretim yılına tüm eğitim kademelerinde yüz yüze eğitime başladık, inşallah eğitim öğretim yılı sonuna kadar kazasız, belasız kesintisiz bir şekilde devam ederiz. İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, Emeğin en yüce değer ve Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu okullarımızda vakit, ışıldayan gözlerle umutla bakan gençlerimizi inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama vaktidir. Bu kutlu yolda desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Muharrem Coşgun´a, ve adını burada tek tek sayamayacağım tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasın diler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım" diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okuduğu tören halk oyunları gösterisiyle devam etti. Eğitim Öğretim yılı öğrenciler tarafından gökyüzüne balonları uçurarak kutlandı.

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