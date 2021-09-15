Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Alaplı'ya bağlı Mollabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Murat Y. idaresindeki Renault marka otomobil, Abdullah E.'nin kullandığı 67 AAB 377 plakalı Renault marka hafif ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Murat Y. ve Abdullah E. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Nermin Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Emniyet mensuplarını kan verdi
YEREL HABERLER Emniyet mensuplarını kan verdi
Çataklı, Çaycuma OSB'de
YEREL HABERLER Çataklı, Çaycuma OSB'de
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesai ...
Zonguldak'taki Türk Yıldızları gösterisine hava engeli
YEREL HABERLER Zonguldak'taki Türk Yıldızları gösterisine hava ...
Çaycuma'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Maden Müzesi’nin işletilmesi için protokol imzaladılar
YEREL HABERLER Maden Müzesi’nin işletilmesi için protokol ...
Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen mehdisin' dedi
YEREL HABERLER Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen ...
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti Zonguldak kestane balı üretiminde liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir ...
Esnafa ‘siftah zarfı’ dağıttılar
YEREL HABERLER Esnafa ‘siftah zarfı’ dağıttılar
14 çeşit ürünün ata tohumları üretildi
YEREL HABERLER 14 çeşit ürünün ata tohumları üretildi
Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu
YEREL HABERLER Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu
30 yıllık hemşire kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, hayatının şokunu yaşadı Kulağında nadir görülen tümör tespit edilen hemşire, Zonguldak'ta yeniden hayata tutundu Bülent Ecevit Üniversitesinde bir ilk daha yaşandı
YEREL HABERLER 30 yıllık hemşire kulağında nabız sesiyle doktora ...
İşitme kaybı yaşayan hemşirenin kulağındaki tümör ameliyatla alındı
YEREL HABERLER İşitme kaybı yaşayan hemşirenin kulağındaki tümör ...
Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı
Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü
YEREL HABERLER Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının ...
Alaplı’da 60 yıllık şehir içi bağlantılı köprü yenileme bekliyor
YEREL HABERLER Alaplı’da 60 yıllık şehir içi bağlantılı köprü ...
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Şoför esnafı kredi talep ediyor
YEREL HABERLER Şoför esnafı kredi talep ediyor
Ağaçların röntgenleri çekiliyor
YEREL HABERLER Ağaçların röntgenleri çekiliyor
Yağlı güreşin şampiyonları Alaplı’da kol bağlayacak Pop müziği sanatçısı Simge Sağın konser verecek
YEREL HABERLER Yağlı güreşin şampiyonları Alaplı’da kol ...
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele uyarısı
YEREL HABERLER Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele uyarısı
İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER ZBEÜ idari personeline hizmet içi eğitim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.