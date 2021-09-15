Mehdilik ilan edip komşusunu öldüren sanık “Ölen hocam bana sen mehdisin” dedi

Zonguldak’ta geçen yıl Murat Cura’yı tabancayla öldüren ve ağırlaştırılmış hapis cezası sistemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan Kösepınar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Kösepınar, “Vefat eden hocam rüyama girdi bana sen mehdisin” dedi.

Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Köyünde geçen yıl Ekim ayında aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde Erdoğan K. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Murat Cura'yı öldürmek için yaklaşık iki saat boyunca evinin önünde saklandı. Yaşlı adam evden çıktığı sırada Erdoğan K. yanında getirdiği silaha davranarak Murat Cura'yı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Husumetli olduğu kişiyi vurarak olay yerinden kaçan Erdoğan K., Zonguldak istikametine giderken jandarma ekiplerince kıskıvrak yakaladı.

İddianamesi kabul edilerek Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, Murat Cura'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan tutuklu sanık Kösepınar, “Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girdi bana sen mehdisin dedi. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Cura'nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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